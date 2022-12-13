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Brezilya'da Jorge Jesus sesleri devam ediyor

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#Jorge Jesus#Brezilya#Dünya Kupası
Brezilyada Jorge Jesus sesleri devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Tite’nin istifası sonrası gazeteler her gün yeni aday listesi yayımlıyor. Abel Ferreira’dan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’ye uzanan geniş listelerden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’un ismi eksilmiyor.

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20 yıllık Dünya Kupası hasreti Brezilya’da yeniden bir kan değişimini beraberinde getirdi. Teknik direktör Tite’nin istifası sonrası kimin göreve getirileceği Brezilya’da en çok merak edilen konuların başında geliyor...

Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden O Globo’ya göre teknik direktör adayları arasında Abel Ferreira, Jorge Jesus, Fernando Diniz ve Dorival Junior gibi dört isim yer alıyor. Bir diğer gazete Lance de adaylar arasında Carlo Ancelotti’den Jürgen Klopp’a, Luis Enrique’den Jose Mourinho’ya kadar pek çok ismi gösterdi.

Brezilya efsanelerinden Ronaldo Nazario ise Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için Fernando Diniz’i seçerken şu ifadeleri kullandı: “Bence herkes şaşıracak. Brezilya, bu listeden Fernando Diniz’i tercih edebilir. Bence adı geçmeyen başka uluslararası isimler de var. Daha yakından bakmaya çalışacağım ama belki Fernando Diniz olur. Milli takım onun cazibe merkezi. Diniz, iyi oynatan ve şov yapan bir teknik adam.’’

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O Globo’nun haberine göre; Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmek için sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünüyor. Haberde ayrıca, Brezilya Futbol Federasyonu’nun Jesus’u 2021 yılında da takımın başına getirmek istediği ancak anlaşma sağlayamadığı dile getirildi.

68 yaşındaki Portekizli teknik adam, 2019- 202 sezonunda Brezilya’da Flamengo’yu çalıştırmış, kırmızı siyahlılarda Libertadores Kupası’nı kazanmıştı

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