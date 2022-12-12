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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları geride kalırken en gerilimli müsabaka Hollanda - Arjantin maçı oldu.

Hollanda karşısında ilk devreyi Messi'nin harika asistinde Molina'nın attığı golle önde kapatan Arjantin, 73. dakikada 10 numarasının ayağından gelen penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.

OYUNA GİRDİ, TARİHE GEÇTİ

78. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, 83. dakikada attığı şık kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Pas oyununu bırakıp Van Dijk'ı da rakip ceza alanına gönderen Van Gaal, uzun toplarla pozisyon aradı.

Maçın sonuna eklenen 10 dakikanın da bittiği anlarda serbest vuruş kazanan Hollanda'da Koopmeiners'ın asistinde barajın arkasına kaçan Weghorst topu önüne alıp sol ayağıyla Arjantin ağlarını sarstı ve 90+11'de skoru 2-2'ye getirdi.

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Opta verilerine göre Wout Weghorst, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde oyuna sonradan girdiği maçta iki gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu.

UZATMALAR GERGİN GEÇTİ

Hollanda'nın Weghorst ile geri dönüşü sonrası neye uğradığını şaşıran Arjantin'de sinirler gerildi. Bu gerginliğe Hollandalı futbolcular da dahil olunca uzatma devreleri gergin geçti. Arjantin uzatmalarda gole daha yakın taraf olsa da eşitlik bozulmadı. 120+1'de Arjantin'in bir topu da direkten döndü ve maç penaltılara kaldı.

MARTINEZ PENALTILARDA DEVLEŞTİ, ARJANTİN YARI FİNALE YÜKSELDİ

Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılarda Arjantin kalecisi Martinez ilk iki penaltıyı kurtardı. Penaltılara Messi ile başlayan Arjantin'de Enzo Fernandez dışında penaltı kaçıran olmadı ve Messi ve arkadaşları yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

16 SARI KART, 1 KIRMIZI KART

Gergin geçen maçta İspanyol hakem Mateu Lahoz toplam 16 kez sarı kartına başvurdu. Penaltılar kullanılırken dahi sarı kart göstermeye devam eden Mateu Lahoz, Hollandalı Dumfries'e ikinci sarı kartını çıkarıp kırmızı kartla oyuncuyu oyundan attı.

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MESSI'DEN WEGHORST'A OLAY SÖZ: NE BAKIYORSUN APTAL!

Maaçta zirve seviyeye yükselen gerginlik maç sonrası da devam etti. İki taraftan oyuncular arasında itişmeler yaşandı. Tüm bu gerginliğin önüne geçen olay ise Lionel Messi ile Weghorst arasında yaşandı. Maç sonrası röportaj veren Messi'nin bir anda kamera arkasından birine sert sözler söylediği görülmüştü. Messi'nin tepki gösterdiği ismin Weghorst olduğu ortaya çıktı.

Messi'nin röportaj sırasında Weghorst'a "Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun... Önüne dön aptal! Önüne dön..." dediği ifade edildi.

Maçtaki gerginlikle ilgili de konuşan Messi; "Maç 2-2'ye geldiğinde sinirlendim. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü dürüst olursanız gerçeği söylerseniz cezalandırılacağınızı bilirsiniz. Hakem doğru bir seviyede yönetim göstermedi." dedi.

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WEGHORST: MESSI İLE EL SIKIŞMAK İSTEDİM

Beşiktaşlı golcü Wout WEGHORST ise konuyla ilgili; "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi." dedi.

ESTEBAN EDUL: WEGHORST, MESSİ'Yİ TÜNELDE BEKLİYORDU

Hollanda maçı sonrası Messi ile röportaj yapan gazeteci Esteban Edul, Arjantinli yıldızın Wout Weghorst ile yaşadığı gerginliği dair konuştu.

Messi ile Weghorst arasında yaşananları anlatan Esteban Edul, "Arjantinliler penaltılardaki hareketleri nedeniyle Hollandalı oyunculara çok sinirliydi. Hollanda'nın 19 numarası (Wout Weghorst) Messi'yi tünelde bekliyordu ve Messi ile formasını değiştirmek istedi. Messi işte o zaman sinirlenmeye başladı. Hollandalı futbolcu hiçbir şey anlamadı ve Messi çılgına döndü. Fotoğraflarda görüldüğünden de sinirliydi. Messi'yi hiç o kadar sinirli görmemiştim. O kadar öfkeliydi ki, ne sorularıma cevap verdi ne de onunla röportaj yapabildim" ifadelerini kullandı.