Braian Samudio yıllar sonra anlattı! 'Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını unutamam, Emre Akbaba'nın pozisyonu...'

Çaykur Rizespor’da 4 yıl forma giyen ve 139 maçta attığı 39 golle kulüp tarihinin en fazla gol atan ikinci oyuncusu olan Braian Samudio, hücum hattının her bölgesinde dikkat çekici bir futbol ortaya koydu. Karadeniz ekibinde oynadığı dönem TFF 1.Lig’de gol krallığı sevinci yaşayan 28 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig devlerine karşı oynadığı futbolla da adından söz ettirdi. Şimdilerde Meksika ekibi Necaxa forması giyen başarılı futbolcu; teknik direktörler Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın takım yönetimleri, Süper Lig serüveni, golcü futbolcular Mauro Icardi ve Edin Dzeko’nun performansıyla ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

PARAGUAYLI HÜCUM OYUNCUSU BRAIAN SAMUDIO’NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“SÜPER LİG, HER FUTBOLCUNUN OYNAMAK İSTEDİĞİ MÜCADELECİ BİR LİG”

Süper Lig’in haricinde Brezilya, Meksika ve Paraguay Liglerinde de futbol oynadığını söyleyen Braian Samudio, “Türkiye Süper Ligi, çok mücadeleci ve yarışmacı bir lig. Ayrıca çok zorlu ve fiziksel gücün çok ön plana çıktığı bir lig. Süper Lig’de gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Orası herkesin oynamak istediği bir lig. Oyuncular arasında bir rekabet var. Bu rekabetin ve yarışmanın içinde yer almak isteyen çok sayıda oyuncunun olduğunu düşünüyorum. Ben bu yüzden Türkiye’de oynamaktan çok zevk almıştım” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ TARAFTARLAR, TAKIMLARINI YÜREKTEN DESTEKLİYOR”

Türk futbolundaki stadyum ve taraftar atmosferinden bahseden Paraguaylı yıldız, “Türkiye’de bulunduğum süre içerisinde hangi şehre gidersem gideyim oradaki tüm taraftarların, takımlarını gerçekten yürekten desteklediklerini gördüm. Stadyuma gelen tüm taraftarlar, en üst seviyede ne kadar destek verebilirse o kadar destek veriyorlardı. Bu da ev sahibi takımlar için resmen motive edici bir güç oluyordu. Bu konuda Türkiye’nin şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü herkes futbolu çok seviyor. Stadyuma gelen taraftarlar da ateşli bir şekilde takımlarını destekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“ÇAYKUR RİZESPOR’DA KAYDETTİĞİM SKORLAR TARİHTE HEP YAZILI KALACAK”

139 maçta 39 gol ve 18 asistlik dikkat çekici bir performansa imza atarak Çaykur Rizespor’un kulüp tarihindeki en golcü ikinci ismi olan Samudio, “Çaykur Rizespor’un kalbimde ayrı bir yeri var. Orada kaydettiğim istatistikler tarihte hep yazılı kalacak. Şu ana kadar bu skorlara yaklaşan olmadı, çok da yaklaşan olacağını düşünmüyorum. 1. olmayı da isterdim ama Çaykur Rizespor tarihinde 2. sırada yer almak da çok iyi bir duygudur. Bu istatistiklerin hep hatırlanacağını düşünüyorum. Gerçekten çok güzel zamanlarım geçti. Çaykur Rizespor’u kalbimde ayrı bir yerde tutuyorum. Oradaki zamanlarımı hep güzel bir şekilde hatırlıyorum” dedi.

“FENERBAHÇE VE GALATASARAY’I YENDİĞİMİZ MAÇLARI UNUTAMAM”

Çaykur Rizespor’da oynadığı dönem 2018 yılında Fenerbahçe’yi 3-0, 2021 yılında Galatasaray’ı 4-3 yendikleri maçları unutamadığını söyleyen başarılı hücum oyuncusu, “Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığım maçlar gerçekten de en unutulmaz iki maçımdı. Tüm sezon boyunca bu tür maçlarda oynamayı beklersiniz. Kendinizi göstermeyi, takımınıza en iyi şekilde faydalı olmayı beklersiniz. Bu iki maç benim adıma gerçekten unutulmazdı ve çok güzeldi. Bu maçlarda iki takıma gol ve asist kaydetmiştim” diye konuştu.

“EMRE AKBABA’NIN AYAĞININ KIRILDIĞI POZİSYON…”

2019 yılında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyona neden olan Braian Samudio, yaşadığı ve unutamadığı talihsiz anla ilgili duygularını anlatarak, “Emre Akbaba ile o maçta yaşadığım pozisyon ne yazık ki bir kazaydı. Kesinlikle istem dışı ve pozisyon sırasında onu görmediğim için yaşanmış bir olaydı. Olay ne yazık ki ayağının kırılmasıyla sonuçlanmıştı. Çok üzülmüştüm. Maçtan sonra Emre’yi aradım ve ameliyatından sonra İstanbul’a yanına gittim. Ailesiyle de konuştum, sağ olsun beni çok iyi karşıladı. Bunun bir kaza olduğunu ve pozisyon sırasında onu görmediğimi bildiğini söyledi. Böyle davranması beni çok mutlu etti. Ailesiyle de sarıldık. Benim için üzüldüğüm ama sonrasında suçumun olmadığını bildiğim bir olaydı. Ayrıca karşı tarafın da bunun kaza olduğunu bildiği için kendimi çok da suçlamadığım bir durumdu. Sonrasında da Emre Akbaba’nın sağlam bir şekilde futbola dönmesi ve futbol hayatına rahat bir şekilde devam etmesi de beni teselli eden bir gelişmeydi” diye belirtti.

“OKAN BURUK, MODERN BİR HOCA. ONU BUNDAN SONRA ÇOK DAHA İYİ YERLERDE GÖRECEĞİZ”

Çaykur Rizespor’da beraber çalıştıkları teknik direktör Okan Buruk’un takım yönetiminden ve Galatasaray’daki başarılarından bahseden Paraguaylı futbolcu, şöyle devam etti: “Okan Hoca’yla çalışmak benim adıma çok muhteşem bir deneyimdi. Kendisi çok modern bir teknik direktör. Ayrıca futbolcusunun ne istediğini bilen bir hoca. Okan Hoca’nın böyle olmasını sağlayan şey çok uzun süre ve çok üst düzey futbol oynamış olmasıydı. Kendisi futbolculuk döneminde de üst seviye olduğu için her kategorideki futbolcunun özel hayatında ve antrenmanlarda ne istediğini çok iyi biliyordu. Ayrıca çok üst düzey bir ekibi var. Bu ekip de Okan Hoca’ya çok yardımcı oluyor. Zaten Çaykur Rizespor’dan sonra gittiği her yerde çok başarılı oldu. Okan Hoca, başarılı olmaya da devam edecek. Kendisinin çok üst düzey bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi bir hoca. Oyun görüşü ve taktiksel olarak çok iyi. Topun her zaman sizde kalmasını ve rakibe önde pres yapılmasını istiyor. Yani modern futbolda ne yapılması gerekiyorsa hepsini sizden istiyor. Bunu size antrenmanlarda hep aktarıyor ve siz de sahada uygulayabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Yaşı da çok genç ve hala başarıya aç birisi. Bu da onun için bir avantaj. Okan Hoca’nın önünde bence daha çok uzun ve çok başarılı bir kariyer var. Okan Hoca’yı bundan sonra çok daha iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum.”

“İSMAİL KARTAL, ÇOK İYİ BİR STRATEJİ UYGULAYABİLEN BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ”

Karadeniz ekibinde bir diğer çalıştığı teknik direktör olan İsmail Kartal’la ilgili de konuşan Samudio, “İsmail Kartal, bence çok iyi bir hoca. Ayrıca maçlarda çok iyi bir strateji uygulayabilen bir teknik direktör. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda çok iyi oyun planları var. İsmail Kartal’ın üst düzey bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapması da bunu gösteriyor. Çünkü üst düzey olmayan hiçbir isim Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapamaz. Bence İsmail Kartal, bu sene de kalitesini gösterdi. Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirdi ama yarışmayı neredeyse son haftaya kadar sürdürdü. Ben kendisini hoca olarak çok beğeniyorum. İsmail Kartal’ın Çaykur Rizespor’da başarılı olamamasının sebebi o sezon farklı bir sürece denk gelmesinden kaynaklanıyordu” dedi.

“HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNUYORDUM. BUNDAN DOLAYI ÇOK SAYIDA TEKLİFLER VARDI AMA…”

Süper Lig’deki başarılı performansından ve çok yönlü bir hücum oyuncusu olmasından da bahseden 28 yaşındaki futbolcu, “Türkiye’de iyi performans gösterdiğimi ve güzel zamanlarımın olduğuna inanıyorum. Orada hep futboluma odaklandım. Çaykur Rizespor’la sözleşmem sona erdikten sonra Meksika’nın Toluca takımına gittim. Toluca’ya gitmeden önce Güney Amerika Kupası’nda Paraguay’la da iyi bir performans göstermiştim. Milli takımda da kendimi göstermiştim. O zamanlar teklifler vardı ama Türkiye’deki 4 büyük takımın birinden geldi mi bilmiyorum. Forvet, sağ ve sol açık pozisyonlarında oynama özelliğim her zaman tercih edilebilir bir oyuncu olmamı sağladı. Hücum hattının nerdeyse tüm bölgelerinde oynuyordum. O dönem bazı takımlardan çok sayıda teklifler vardı ama ben Toluca’yı seçmiştim” diye vurguladı.

“MAURO ICARDİ, DZEKO’YA GÖRE CEZA SAHASINDA BİRAZ DAHA ESNEK VE RAHAT”

Son olarak Süper Lig’de gol krallığı yarışında ilk 2 sırada yer alan mevkidaşları Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan bahseden Braian Samudio, sözlerini şöyle noktaladı: “Mauro Icardi ve Edin Dzeko, çok büyük isimlerdir. Aynı zamanda dünyaca ünlü starlardır. Bu iki futbolcunun Süper Lig’de oynaması hem Türkiye hem de oynadıkları takımlar için bence büyük bir şans. Ne mutlu ki Türkiye’de böyle ünlü futbolcular oynuyorlar. İki futbolcunun da bu sene Süper Lig’de attıkları gol sayıları bence normal bir durum. İkisi de çok iyi ve ceza sahası içerisinde inanılmaz tehlikeli futbolcular. Mauro Icardi’nin ceza sahası içerisinde sanki biraz daha esnek ve rahat olduğunu düşünüyorum. O esnekliği ve rahatlığı ona bu golleri atmasını sağlıyor. Türkiye Ligi’nde böyle iyi futbolcular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Bu tür oyuncuların Süper Lig’e gelmeye devam etmesi gerekiyor.”