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Fenerbahçe yeni sezonu 22 Haziran'da açacak! 3 hazırlık maçı...

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Avusturya Kampı
Fenerbahçe yeni sezonu 22 Haziranda açacak 3 hazırlık maçı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 10:23

2024-25 sezonuna 22 Haziran'da Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.

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İsmail Kartal'la yollarını ayırıp takımın başına Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı ve hazırlık maçları belli oldu.

Sarı lacivertliler yeni sezona 22 Haziran'da, Mourinho yönetiminde İstanbul'da başlayacak.

Daha sonra Avusturya'ya gidilecek ve bu ülkede 3 tane hazırlık maçı yapılacak.

- 6 Temmuz Cumartesi: Admira Wacker
- 10 Temmuz Çarşamba: Hajduk Split
- 13 Temmuz Cumartesi: Strasbourg

Fenerbahçe, Strasbourg maçı sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecek.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Avusturya Kampı

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