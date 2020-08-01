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GeriFutbol Bournemouth'un yıldız futbolcusu Joshua King'in oğlu Fenerbahçe forması giydi
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Haber Giriş: 01.08.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Bournemouth'un yıldız futbolcusu Joshua King'in oğlu Fenerbahçe forması giydi

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Premier Lig'de küme düşen Bournemouth'un Norveçli yıldızı Joshua King, oğluna Fenerbahçe forması giydirdi.

Bournemouth'un Norveçli yıldızı Joshua King'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım...

28 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından oğlunun Fenerbahçe forması giydiği fotoğraf ve videoları paylaştı.

TRANSFER DEDİKODUSU...

Forvet arkası ve forvet pozisyonlarında forma giyen King'in bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarları arasında transfer dedikodularına yol açtı.

Bu sezon Premier Lig'de 26 maça çıkan ve 6 gol, 4 asistle mücadele eden Joshua King'in performansı takımının küme düşmesini engelleyememişti. King'in Bournemouth ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Bournemouthun yıldız futbolcusu Joshua Kingin oğlu Fenerbahçe forması giydi

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