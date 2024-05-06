Borussia Dortmund’un Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya’da görüştüğü teknik direktörlerler ilgili temaslarını yönetimle paylaştı. İlk olarak Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın eski hocası Hansi Flick ile bir araya gelen ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu isimden vazgeçen Arat, Borussia Dortmund’da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin’le de masaya oturdu. Sezona Antalyaspor Teknik Direktörü olarak başlayan ve devre arasında Dortmund’a giden Şahin’in siyah beyazlı yönetime olumlu yaklaştığı öğrenildi.

TÜRKiYE’Yi TANIMASI BÜYÜK AVANTAJ

Gerek Süper Lig’i tanıması gerekse Almanya’da önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle Beşiktaş’ın Şahin’i çok istediği öğrenildi. 35 yaşındaki teknik adamın da yakın çevresine Türkiye’ye dönmek için tüm şartların oluştuğu yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

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SiNAN BOZTEPE: BEŞiKTAŞ’A GiDERSE ÜZÜLÜRÜZ

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ‘hayalim’ dediği Dortmund’dan teklif aldığı için takımdan ayrılan Nuri Şahin’in isminin Beşiktaş’la anılması için “Bu şekildeki bir yol ayrılığından sonra başka bir kulübe gitmesi tabii ki bizi hayal kırıklığına uğratır” dedi.