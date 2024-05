Şampiyonluk hayal oldu, ayrılık göründü! Fatih Terim'in tazminatını ve veda tarihini açıkladılar

Haberin Devamı

Yaklaşık 2 senelik dinlenme sürecinin ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, Yunan ekibinin şampiyonluk hasretine son vermek için takımın başına getirilirken son haftalarda alınan sonuçların ardından hedefin uzağında kaldı.

Panathinaikos'la 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Fatih Terim, AEK ve Aris yenilgileriyle şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 yenilirken ligin bitimine 2 hafta kala lider AEK'in 4 puan gerisine düşerek zirve hedefinde ağır yara aldı.

Yenilgi sonrası kendi taraftarı tarafından yuhalanan Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik tepkilere yanıt verirken Yunan basınından eleştiriler yükseldi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada tepkilere ve ayrılık ihtimaline değinen Fatih Terim, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır. Çok üzgünüm ama işimi etkilemiyor. Hepimiz finale hazır bir şekilde gideceğiz. Hadi kupayı alalım, sonra seni Koropi'de bekleriz, kahve içip oradaki her şeyi konuşuruz." ifadeleriyle görevine devam edeceğini açıklamıştı.

İLK RÖPORTAJINDA ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Röportajda Panathinaikos'a tarih yazmaya geldiğini ifade eden Terim, "Hayallerin sınırı yoktur. Bir hedef koyduğunuzda, potansiyelinizi sınırlamamalısınız. Panathinaikos son yıllarda hak ettiği başarıyı yakalayamamış olabilir ancak böyle zor zamanlarda tarihinden güç alarak daha güçlü durması gereken bir kulüpten bahsediyoruz. Burada bir tarih yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyon gibi davranacak ve şampiyon gibi yaşayacağız. Kulübün her noktasında ve her kademesinde yerleştirmemiz gereken zihniyet budur. Bunu başardığımızda hayal olarak görülen birçok başarıyı tatmış olacağız." sözleriyle ayrılık iddialarına yanıt vermişti.

YENİ HOCA ARAYIŞLARI

Yunan medyası, bu sezonun Fatih Terim önderliğinde tamamlanacağını ancak gelecek sezon takımın başında olmayacağını iddia etti.

Metrosport'ta yer alan habere göre; Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, Fatih Terim'in yerine gelecek sezon takımı emanet etmeyi planladığı alternatif teknik direktör arayışlarına başladı.

"25 MAYIS'TA DÜMENDE OLMAYACAK"

Haberde, "Fatih Terim şampiyonluk hedefiyle geldiği Yeşiller'in başında çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris'i bekliyor. Bununla birlikte, 25 Mayıs'ta dümende olmayacağı açık bir ihtimal gibi görünürken kesin gelişmeler önümüzdeki günlerde Giannis Alafouzos önderliğinde netlik kazanacak." ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim'in gelecek sezon Pana'nın başında yer almayacağı ve yönetimin yeni arayışlar içinde olduğu vurgulanırken tazminat iddiası geldi.

TAZMİNATI AÇIKLANDI

Sportdog'da yer alan habere göre; Panathinaikos, yeni sezonda devam etmek istemediği Fatih Terim'le yollarını ayırırsa 1.1 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Fatih Terim'in sözleşmesinin Panathinaikos tarafından feshedilmesi durumunda 1.1 milyon Euro'luk tazminat ödeneceği, Terim'in istifasını sunması durumunda bu maddenin doğal olarak geçerliliğini kaybedeceği kaydedildi.