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Borussia Dortmund – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi yarı final maçı!

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Borussia Dortmund – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi Şampiyonlar Ligi yarı final maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 16:02

Borussia Dortmund – PSG maçı canlı yayın kanalı ve saati maçı seyretmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund evinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk ediyor. Borussia Dortmund – PSG maçı şifresiz mi? sorusu da karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yarı finalin ilk müsabakası Bayern Münih ile Real Madrid arasında dün oynanmış ve maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım bu sezon Devler Ligi'nde aynı grupta mücadele etti. Fransa'da maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, Almanya'daki mücadele ise 1-1 berabere bitti. Peki, Borussia Dortmund – PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Alman temsilcisi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fransız devi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek. Westfallen Stadı'ndaki zorlu mücadeleyi İngiliz Anthony Taylor yönetecek. Dortmund, bu sezon Bundesliga'da hedeflerinin uzağında kaldı. Geçtiğimiz hafta Leipzig'e yenilen Edin Terzic'in ekibi, sezonu ilk dört içinde bitirme şansını mucizelere bıraktı. Paris Saint-Germain (PSG) ise Borussia Dortmund karşısına moralli çıkacak. Başkent ekibi, pazar günü Fransa'da 12'nci şampiyonluğunu ilan etti. İşte Borussia Dortmund – PSG maçı ile ilgili detaylar!

 BORUSSİA DORTMUND – PSG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain'i (PSG) maçı 1 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak. Türkiye saati ile 22.00’de oynanacak Borussia Dortmund – PSG maçı TV 8,5’ta yayınlanacak.  Westfallen Stadı'ndaki zorlu mücadeleyi İngiliz Anthony Taylor yönetecek.

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PSG, 2020-2021 finalinde Bayern Münih'e yenilmişti. İki takım bu sezon Devler Ligi'nde aynı grupta mücadele etti. Fransa'da maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, Almanya'daki mücadele ise 1-1 berabere bitti. F Grubu'nu Borussia Dortmund lider tamamlarken, PSG ise ikinci olarak üst tura yükseldi. Alman temsilcisi, PSV Eindhoven ve Atletico Madrid'i kupanın dışına iterek yarı final vizesi aldı. PSG ise Real Sociedad ve Barcelona'yı eleyerek yarı finalde Dortmund'un rakibi oldu.

 

 

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