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Borussia Dortmund evinde PSV'yi devirdi ve çeyrek finale yükseldi

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#PSV Eindhoven
Borussia Dortmund evinde PSVyi devirdi ve çeyrek finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 00:53

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçın 1-1 bittiği eşleşmede çeyrek finale kalan taraf Dortmund oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup eden Dortmund, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5'te Marco Reus kaydetti.

Dortmund'un 77. dakikada Fülkrug ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Milli futbolcu Salih Özcan, mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

PSG
Bayern Münih
Real Madrid
󠁧󠁢󠁥Manchester City
Barcelona
󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal
Atletico Madrid
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund evinde PSVyi devirdi ve çeyrek finale yükseldi

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#PSV Eindhoven

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