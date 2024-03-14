Borussia Dortmund evinde PSV'yi devirdi ve çeyrek finale yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup eden Dortmund, adını çeyrek finale yazdırdı.
Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5'te Marco Reus kaydetti.
Dortmund'un 77. dakikada Fülkrug ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Milli futbolcu Salih Özcan, mücadelenin tamamında sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Manchester City
Barcelona
Arsenal
Atletico Madrid
Borussia Dortmund