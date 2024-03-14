Atletico Madrid penaltılarla güldü! Hakan'lı son finalist Inter, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter karşı karşıya geldi. Inter'in 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında iki takım bu kez Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Inter, Dimarco'nun 33. dakikadaki golüyle öne geçerken Atletico Madrid 35'te Griezmann ile skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın sonuna doğru baskısını arttıran Atletico Madrid, 87. dakikada Depay ile skoru 2-1'e getirdi. Toplam skor 2-2'de eşitlendi ve tur uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

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OBLAK KURTARDI, ATLETICO TURLADI

Penaltılarda Inter'e 3-2 üstünlük kuran Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı. Inter'de ilk penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu şık bir vuruşla topu ağlara gönderirken Atletico Madrid kalecisi Oblak iki penaltıyı kurtardı, son penaltıda Lautaro Martinez topu dışarı attı ve tur Atletico'nun oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

󠁧󠁢󠁥Manchester City

Barcelona

󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal

Atletico Madrid

Borussia Dortmund