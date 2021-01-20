MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBorussia Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanından puansız döndü
GeriFutbol Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanından puansız döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 01:58 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanından puansız döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanından puansız döndü
Abone Olgoogle-news

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’e 2-1 yenildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 17. haftasında BayArena’da Bayer Leverkusen’e konuk oldu.

Ev sahibi ekip 14. dakikada Moussa Diaby’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Borussia Dortmund'un 67. dakikada Julian Brandt ile 1-1’lik eşitliği sağladığı karşılaşmada Bayer Leverkusen, 80. dakikada Florian Wirtz ile bir gol daha buldu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 32’ye çıkarttı.

Borussia Dortmund ise 29 puanda kaldı.

Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim deplasmanda Hertha Berlin’i 3-0, Wolfsburg deplasmanda Mainz 05’i 2-0 ve Borussia Mönchengladbach sahasında Werder Bremen’i 1-0 mağlup etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle