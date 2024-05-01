×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Borussia Dortmund 1-0 PSG (Şampiyonlar Ligi maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund – PSG#Borussia Dortmund – PSG Hangi Kanalda
Borussia Dortmund 1-0 PSG (Şampiyonlar Ligi maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 23:53

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund evinde PSG'yi 1-0 mağlup etti ve final için avantajı eline aldı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren gol 36. dakikada Niclas Füllkrug'dan geldi.

PSG özellikle maçın ikinci yarısında çok sayıda gol pozisyonu yakaladı. Fransız devinin 51. dakikada iki topu direkten döndü. Hızlı ataklardan pozisyon bulan Dortmund da farkı arttıramadı.

Devler Ligi'nde finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak.

Gözden KaçmasınAvrupanın 5 büyük liginde gol krallığı yarışı kıran kırana Serie Ada Hakan Çalhanoğlu...Avrupa'nın 5 büyük liginde gol krallığı yarışı kıran kırana! Serie A'da Hakan Çalhanoğlu...Haberi görüntüle

BORUSSIA DORTMUND 1-0 PSG

GOL: 36' Füllkrug

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Sancho, Adeyemi, Brandt, Füllkrug

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Dembele, Barcola, Mbappe

Haberin Devamı

Borussia Dortmund 1-0 PSG (Şampiyonlar Ligi maçı)

Borussia Dortmund 1-0 PSG (Şampiyonlar Ligi maçı)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund – PSG#Borussia Dortmund – PSG Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!