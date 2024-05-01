Borussia Dortmund 1-0 PSG (Şampiyonlar Ligi maçı)

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren gol 36. dakikada Niclas Füllkrug'dan geldi.

PSG özellikle maçın ikinci yarısında çok sayıda gol pozisyonu yakaladı. Fransız devinin 51. dakikada iki topu direkten döndü. Hızlı ataklardan pozisyon bulan Dortmund da farkı arttıramadı.

Devler Ligi'nde finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND 1-0 PSG

GOL: 36' Füllkrug

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Sancho, Adeyemi, Brandt, Füllkrug

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Dembele, Barcola, Mbappe

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