Bonservis harcamasında dünya rekoru: 9.6 milyar dolar

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FiFA, 2023 yılının Küresel Transfer Raporu’nu açıklarken, hem transfer edilen oyuncu (74 bin 386) hem de bonservis harcaması (9.63 milyar dolar) yönünden rekor kırıldığı bildirildi.

2022’de bonservis ödemeleri 6.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, artış miktarı yüzde 48.1’i buldu. Bonservise en çok para harcayan ülke 2 milyar 956 milyon dolarla İngiltere olurken, Fransa 991 milyon dolarla ikinci, Suudi Arabistan 970 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 260 milyon dolarla 9. sırada gösterildi. Geçen yıl en fazla futbolcu ihraç eden ülke 1217 transfer ile Brezilya oldu. Yurt dışından en fazla futbolcu alan ülke ise Portekiz oldu (1017). Bir ülkeden diğerine geçen yıl yapılan en fazla transfer ise Brezilya’dan Portekiz’e 414 futbolcu transferiyle gerçekleşti.

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2023’TE ULUSLARARASI FUTBOLCU TRANSFERiNDE EN FAZLA BONSERViS HARCAMASI YAPAN 10 ÜLKE

1. İngiltere 2 milyar 956 milyon dolar

2. Fransa 991 milyon dolar

3. Suudi Arabistan 970 milyon dolar

4. Almanya 850 milyon dolar

5. İtalya 757 milyon dolar

6. İspanya 469 milyon dolar

7. Hollanda 318 milyon dolar

8. Portekiz 269 milyon dolar

9. Türkiye 260 milyon dolar

10. Belçika 241 milyon dolar