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Bodrum FK Çorum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Bodrum FK#Çorum Fk#Süper Lig
Bodrum FK Çorum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 17:40

Bodrum FK Çorum FK maçı, Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren iki ekip için de artık son viraj niteliği taşıyacak. Bu karşılaşamadan alacakları sonuca göre Sakaryaspor ile finale çıkacak olan bir takım, galibiyet için tüm kozlarını sahaya yansıtacak. Peki, Bodrumspor Çorumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma ve oynanacağı tarih hakkında detaylı bilgiler

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Bodrumspor Çorumspor maçı, iki kentte de yakından takip edilecek. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çok yaklaşan Bodrum FK, bu yıl bu şansı bir kez daha değerlendirecek. Çorum FK ise tarihindeki ilk Süper Lig kariyerini yaşamak için galibiyete dair tüm yolları deneyecek. Peki, Bodrum FK Çorum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BODRUM FK ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e yükselme mücadelesinde Bodrum FK, Çorum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma 24 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Bodrum FK#Çorum Fk#Süper Lig

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