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Bodrumspor Çorumspor maçı, iki kentte de yakından takip edilecek. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çok yaklaşan Bodrum FK, bu yıl bu şansı bir kez daha değerlendirecek. Çorum FK ise tarihindeki ilk Süper Lig kariyerini yaşamak için galibiyete dair tüm yolları deneyecek. Peki, Bodrum FK Çorum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BODRUM FK ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e yükselme mücadelesinde Bodrum FK, Çorum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma 24 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.