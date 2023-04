Haberin Devamı

2015-2016 sezonunda altyapısında yetiştiği Derince Birlikspor’un 3 farklı yaş kategorisinde maça çıkıp bir sezonda 123 gol atan Melih Bostan, Fenerbahçe’yle yapılan hazırlık maçında scout ekiplerinin dikkatini çekti. Sarı lacivertli ekibin antrenmanlarına davet edilen Bostan, birkaç antrenmandan sonra Fenerbahçe’ye transfer oldu.



Fenerbahçe’nin alt yaş kategorilerinde gol kralı olan genç futbolcu, kendisi gibi Fenerbahçe’nin geleceği olarak gösterilen İsak Vural, Arda Güler, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız adayı oyuncularla birlikte geçen sezon sözleşmesini uzattı.

İmza töreni sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, “Bizi en çok yoran kontrat yenileme Melih Bostan'dı... Onun gollerini, muazzam tekniğini çoğunuz görmemiştir. İnşallah çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin göreceği bir yeteneğe sahip” diye övgüyle bahsettiği yıldız adayı, hedefleriyle ilgili konuştu.

“FUTBOLA, KUZENİMİN ANNEMİ FUTBOL OKULU İÇİN İKNA ETMESİYLE BAŞLADIM”



SORU: Futbola Derincespor altyapısında başladın. Futbola başlama hikayeni anlatır mısın? Seni futbola yönlendiren etkenler nelerdir?



Mahallede sokak maçları yaparken Derince Belediyespor Futbol Akademisi’ne giden kuzenim bana, “Çok yeteneklisin. Ben seni futbol okuluna yazdırayım. Annenle konuşacağım” diyerek destek çıkmıştı. Ben de, “Abi annemle konuş. Annem izin verirse ben giderim, futbolu çok seviyorum zaten” demiştim. Futbola başlamamdaki en büyük etken kuzenim oldu.



“1 SEZONDA 123 GOL ATTIM, FENERBAHÇE’NİN ANTRENMANLARINA DAVET EDİLDİM”



SORU: Derince Birlikspor altyapısında oynarken 1 sezonda 123 gol atıp daha sonra Fenerbahçe scoutları tarafından takıma kazandırılmıştın. O süreçte neler yaşandı?



123 gol attığım süreçte Derince Birlikspor’da U12, U13 ve U14’te oynuyordum. O zamanlar üç ligde birden, kendimden 2 yaş büyüklerle oynuyordum. Üç ligde 123 gol attım. Benim için gerçekten belki de kariyerimin orada başlaması, oranın benim için bir dönüm noktası olması güzeldi. Orada direk santrafor, 9 numara oynuyordum. Fenerbahçe’yle temas bu seneden sonra oldu. Fenerbahçe’nin 2003 yaş kategorisiyle Fikirtepe’de hazırlık maçı yapmıştık. Hazırlık maçından sonra oradaki hocalar beni beğendiklerini ve antrenmana çağırmak istediklerini söylediler. İzmit’ten İstanbul’a birkaç kere antrenmana gittik. Ondan sonra zaten transfer gerçekleşti.

SORU: Fenerbahçe’nin haricinde seninle ilgilenen başka kulüpler var mıydı? Sarı lacivertli ekibi tercih etmendeki faktörler nelerdi?

O sene beni Süper Lig’den isteyen 7-8 takım vardı. Osmanlıspor, Bursaspor, Beşiktaş , Ankaragücü gibi takımlar istiyordu. Ben ve annem Fenerbahçeliyiz. Babam Beşiktaşlı olduğu için oraya gitmemi istiyordu. Ben Fenerbahçeli olduğum için oraya gittim. Annem de Fenerbahçeli olduğu için oraya gitmemdeki en büyük etkenlerden biri oldu.

“AGUERO, LUİZ SUAREZ VE BURAK YILMAZ’I ÖRNEK ALIYORUM”



SORU: Senin için “yerli Aguero” benzetmesi yapılıyor. Türk ve Dünya futbolundan örnek aldığın futbolculardan bahseder misin? Bu futbolcuların hangi yönünü örnek alıyorsun?



Sergio Aguero tarzım var. Onu örnek alıyorum ve sürekli onun videolarını izliyorum. Ayrıca Luis Suarez’i de örnek alıyorum. Genellikle bu isimlerin videolarını izliyorum. Ülkemizden de Burak Yılmaz var. Onlardan bir şeyler kapmaya çalışıyorum, tek tek maçlarını izliyorum. Her maça çıkmadan önce Aguero ve Suarez’in gollerini, asistlerini izliyorum.



“TARZIMA UYGUN OLDUĞU İÇİN BİR GÜN LA LİGA’DA OYNAMAK İSTERİM”



SORU: İleride hangi liglerde forma giymek istersin? Teknik ve mantalite olarak kendine yakın gördüğün liglerden bahseder misin?



Önceliğim Fenerbahçe A takımında forma giymek. Benim şu an en büyük hayalim bu. Hayalimi bir an önce gerçekleştirmek istiyorum. Fenerbahçe’de oynadıktan sonra her şey güzel giderse Avrupa’dan kendime en yakın lig olarak İspanya’yı tercih ederim. İspanya’nın tarzıma uygun bir lig olduğunu düşünüyorum.



“HAYALİM FENERBAHÇE A TAKIM FORMASI GİYMEK”



SORU: Geçen seneki imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Bizi en çok yoran kontrat yenileme Melih Bostan… Tüm Türkiye çok kısa süre içerisinde kendi gözleriyle göreceği bir yeteneğe sahip” demişti. Kontrat yenileme süreciyle ilgili neler söylemek istersin?



Fenerbahçe’yle kontrat yenilemeyle ilgili benim bu süreçte annem ilgilendi. Menajerim yoktu o zamanlar. Kontrat zorluğu konusuna gelirse öyle çok bir şey yok zaten. Hayalimin Fenerbahçe A takım formasını giymek olduğunu söylüyorum. İnşallah bunu da en kısa zamanda yapacağım.



SORU: Başkan Ali Koç, “Melih’in bir özelliği de her yaş grubunda gol kralı oluyor” demişti. Altyapıdaki başarılı performansınla ilgili neler söylemek istersin?

Fenerbahçe’ye ilk geldiğim sene U13’te oynuyorduk. Bayağı bir gol atmıştım. U14’te 42 gol atıp 15 asist yapmıştım. O sene çok iyi geçmişti benim için. Ayrıca U15’te 22 gol atmıştım. U15’te oynadığım zamanlarda son maçlarda 2003 yaş kategorisine yükselmiştim. U17’de 10 gol atıp, geçen sene U19’da 21 maçta 15 gol 3 asistle oynadım. O süre zarfında milli takıma seçildim. Milli takımın kaptanlığını da yapıyorum. Milli takımda 40 maça çıkıp 28 gol kaydettim.

SORU: Başkan Ali Koç imza törenindeki konuşmasında, “Gol yollarında eksiğimiz var. İnşallah sen o eksiğimizi giderirsin” diyerek sana duydukları güveni dile getirmişti. Fenerbahçe’deki hedefin başta olmak üzere altyapıda beraber oynadığın Arda Güler hakkında ne düşüyorsun?

SORU: transfer yasağı kaldırılan köklü kulüplerimizden Eskişehirspor’a 6 aylığına imza attın. Şu ana dek çıktığın 8 maçta 2 gol 1 asistlik performansın var. Hedeflerinle ilgili düşüncelerin nelerdir?

Döndüğümde daha tecrübeli, her zaman olduğu gibi daha istekli olacağım. Orada oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bana söylenen o sözleri, duyulan güvenleri boşa çıkarmayacağım. Arda’yla altyapıda beraber oynadık. Karakterli ve çok düzgün bir insan. Beraber U19 maçlarında oynadık. Arda benim arkamda oynadığı zaman çok rahat ediyordum. Benim nereye koşacağımı ve ne yapacağımı biliyordu. Birbirimizin her şeyini ezbere biliyorduk. O benim arkamda oynadığı zaman ben çok gol atıyordum, o çok asist yapıyordu. İkili diyaloglarımız iyiydi. Arda şu an gerçekten iyi gidiyor. Sevilla maçında da çok güzel oynadı. Maçtan sonra konuştuk, onu tebrik ettim. Alex’e benziyor.Bence Eskişehir camiası ve taraftarımız buraları hak etmiyor. 3.Lig’de olmayı hak etmiyoruz. Bir an önce ait olduğu yerlere, Süper Lig’e ve eski günlere dönmesini istiyoruz. Bu kadar köklü bir camianın içinde bulunduğu durum hoş değil. Bizde bu durumu düzeltmek için geldik. İnşallah bu sene Eskişehirspor’u kümede tutup, önümüzdeki senelerde de ait olduğu yerlere adım adım çıkaracağız. Burada olabildiği kadar fazla süre alıp, yapabildiğim kadar gol ve asistlerle skora katkı yapmak istiyorum. Bireysel çalışmalarımdan yana hiçbir sıkıntı yok.

