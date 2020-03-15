MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBir NBA yıldızında daha Corona virüsü çıktı!
GeriBasketbol Bir NBA yıldızında daha Corona virüsü çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Bir NBA yıldızında daha Corona virüsü çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir NBA yıldızında daha Corona virüsü çıktı!
Abone Olgoogle-news

NBA ekiplerinden Detroit Pistons forması giyen Christian Wood'un corona virüsü testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Spor Arena Dış Haber | The Athletic yazarı Shams Charania'nın haberine göre 24 yaşındaki Christian Wood'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Detroit Pistons, 8 Mart günü koronavirüs testleri pozitif çıkan iki basketbolcu Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın forma giydiği Utah Jazz ile karşılaşmıştı

Christian Wood, Utah Jazz maçında 30 sayı 11 ribaunt ile oynamıştı. Wood'un genel durumunun iyi olduğu ve testi pozitif çıkmasına rağmen hastalık ile ilgili bir belirtisi göstermediği de gelen haberler arasında.

Bir NBA yıldızında daha Corona virüsü çıktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle