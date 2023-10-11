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Beşiktaş'tan yeni 'seçim' açıklaması! Mayıs ayında mı yapılacak?

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#Beşiktaş#Seçim#Beşiktaş Seçim Ne Zaman
Beşiktaştan yeni seçim açıklaması Mayıs ayında mı yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 13:22

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın mayıs ayında yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı.

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Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın mayıs ayında yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Duyuruda seçimin en geç aralık ayı başında gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.

Açıklama şöyle;

Yazılı, görsel ve dijital medyada Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;

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Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz.

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