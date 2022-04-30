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Beşiktaş'tan Vida için sakatlık açıklaması!

#Domagoj Vida#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaştan Vida için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağlık durumuna dair bir bilgilendirme paylaştı. Hırvat savunmacının tedavisine başlandığı kaydedildi.

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Beşiktaş, Hırvat stoper Domagoj Vida'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulübün sağlık kurulu koordinantörü Kerem Ülkü imzasıyla yayınlanan açıklamada, Hırvat savunmacının uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edildiği belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbol takımımızın 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç kısmında ağrı ifade eden oyuncumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilmiştir. Oyumcumuz müsabaka kadrosuna dahil edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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#Domagoj Vida#Beşiktaş#Süper Lig

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