MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş’tan üst üste ikinci maçta pas rekoru
GeriFutbol Beşiktaş’tan üst üste ikinci maçta pas rekoru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’tan üst üste ikinci maçta pas rekoru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş dün 580 isabetli pasla, kendisine ait olan sezonun Süper Lig rekorunu geliştirdi.

Siyah-beyazlılar K.Gümrük karşısında 645 isabetli pasla sezon rekorunu ellerine geçirmişlerdi.

Kartal böylece üst üste iki maçta rekor kırmış oldu. Beşiktaş ayrıca bu sezon Süper Lig’de ortayla (13) ve kafa vuruşlarıyla (9) en fazla gol atan takım durumunda.

NECiP UYSAL KENARA GELDi OYUNA GiREMEDi

Maçın uzatma dakikalarında Josef’in yerine oyuna dahil olmak için saha kenarına gelen Necip Uysal, sahaya giremedi.

Oyuncu değişikliği için bir süre bekleyen Necip, daha sonra Sergen Yalçın tarafından tekrar yedek kulübesine çekildi. Öte yandan Sergen Yalçın teknik direktör olarak ilk kez Göztepe’ye karşı galip geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle