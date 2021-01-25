Beşiktaş’tan üst üste ikinci maçta pas rekoru

Siyah-beyazlılar K.Gümrük karşısında 645 isabetli pasla sezon rekorunu ellerine geçirmişlerdi.

Kartal böylece üst üste iki maçta rekor kırmış oldu. Beşiktaş ayrıca bu sezon Süper Lig’de ortayla (13) ve kafa vuruşlarıyla (9) en fazla gol atan takım durumunda.

NECiP UYSAL KENARA GELDi OYUNA GiREMEDi

Maçın uzatma dakikalarında Josef’in yerine oyuna dahil olmak için saha kenarına gelen Necip Uysal, sahaya giremedi.

Oyuncu değişikliği için bir süre bekleyen Necip, daha sonra Sergen Yalçın tarafından tekrar yedek kulübesine çekildi. Öte yandan Sergen Yalçın teknik direktör olarak ilk kez Göztepe’ye karşı galip geldi.