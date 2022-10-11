Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı öncesi bilet açıklaması

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Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca ev sahibi takım taraftarları alınabilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabilirler. Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Paasolig kartı olanlar bilet satın alamayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor Maçı İl Güvenlik Kurulu Kararları:

- Trabzonspor karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabilirler

- Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Passolig kartı olanlar bilet satın alamayacaktır