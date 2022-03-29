Beşiktaş'tan taraftara açık idman kararı! Trabzonspor maçı öncesi...

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

TARAFTARA AÇIK İDMAN

Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi 1 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapılacağını açıkladı.

Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Taraftarlarımıza açık olarak yapılacak antrenmanın biletleri, bugün saat 16.00’da 1 TL bedelle satışa sunulacak.

Bilet Alımı

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- Yalnızca Vodafone Park Doğu Tribün’e taraftar alınacaktır.

- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, (3) üç adet bilet satın alabilir.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

Gazi-Engelli Tribünü Bilet Talebi

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini; AD-SOYAD, TELEFON, TC KİMLİK NO, BAKANLIK ENGELLİ KART SERİ NO, ENGELLİLİK ORANI ve DOĞUM TARİHİ bilgilerini bilet@bjk.com.tr mail adresine göndererek yapabilecektir.

Gazi-Engelli Tribünü biletleri, kapasitesiyle sınırlı olduğundan bugün saat 16.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

* Gazi taraftarlarımızın “Engellilik Oranı” bölümüne Gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazmaları gerekmektedir.

** Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır.





Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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