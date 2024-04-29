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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Antalyaspor'un teklifini reddetti

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Beşiktaştan Sergen Yalçın kararı Antalyasporun teklifini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 08:17

Antalyaspor’la sözleşme yenilememe kararı alan Sergen Yalçın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş'ın kendisi hakkında vereceği kararı bekliyor. Yönetimin listesinde bulunan efsane isimle ilgili olarak kararın, sezon sonunda verilmesi bekleniyor.

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Beşiktaş’la yollarını ayırması sonrasında takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’da göreve yeni yönetimin gelmesi sonrasında gelen teklifleri bir süre bekletmişti.

Ancak başkan Hasan Arat ve yönetiminin yabancı hocadan yana tercihte bulunma kararı alması sonrasında Antalyaspor’un teklifini kabul eden Yalçın, sezon sonu itibarıyla Güney ekibine veda edecek.

Fanatik'in haberine göre; Antalyaspor’un transfer yasağının bulunması sebebiyle Kırmızı-Beyazlılar’daki opsiyonunu kullanmama kararı alan Yalçın’ın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş’tan davet beklediği ifade edildi.

Siyah-Beyazlı yönetim, Sergen Yalçın’ın listelerinde olduğunu açıklasa da kulübün, teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

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DOĞAL ADAY

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Sergen Yalçın doğal aday. Kolay değil bu iş. Teknik direktörlük seçimi gerçekten çok zor" açıklamasını yapmıştı.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig

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