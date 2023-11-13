Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması! Salih Uçan ve Rachid Ghezzal...

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Salih Uçan’ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem, Ghezzal’ın uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Ligde Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçanın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzalın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzalın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."