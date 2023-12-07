Beşiktaş'tan Omar Colley açıklaması! Sakat oyuncuların son durumu...

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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına basına kapalı idmanla devam etti; çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın (8 Aralık) saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU



Öte yandan tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacakları açıklandı.



6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

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Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verileceği aktarıldı.