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Beşiktaş'tan Omar Colley açıklaması! Sakat oyuncuların son durumu...

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#Beşiktaş#Omar Colley#Fenerbahçe
Beşiktaştan Omar Colley açıklaması Sakat oyuncuların son durumu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 14:38

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda sakatlanan Omar Colley ve diğer sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına basına kapalı idmanla devam etti; çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın (8 Aralık) saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Öte yandan tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacakları açıklandı.

6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

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Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verileceği aktarıldı.

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#Beşiktaş#Omar Colley#Fenerbahçe

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