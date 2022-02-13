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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup için sakatlık açıklaması!

#Beşiktaş#Oğuzhan Özyakup#Süper Lig
Beşiktaştan Oğuzhan Özyakup için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbol A Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynadığı müsabaka sırasında, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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