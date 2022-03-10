Beşiktaş’tan kar altında Galatasaray mesaisi

Haberin Devamı

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Yoğun kar yağışı altında basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.





Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de, olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek amacıyla Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.