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Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles için Newcastle United'a teklif!

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#Transfer#Beşiktaş#Jamaal Lascelles
Beşiktaştan Jamaal Lascelles için Newcastle Uniteda teklif
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:00

Devre arasında kadrosunu stoper, orta saha ve forvetle takviye etmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş savunmasını Newcastle’ın kaptanı Jamaal Lascelles ile takviye etmek için harekete geçti.

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Eric Bailly’yi gönderen Colley ve Amartey’in de Afrika Kupası’nda olması nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan siyah beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki İngiliz stoper için Newcastle United’a resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Bu sezon İngiliz ekibiyle 22 maçta sahne alan 1 de gol atan Jamaal Lascelles için şimdi kulübünün vereceği yanıt bekleniyor.

HOWE KALMASINI İSTİYOR AMA...

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe geçen ay, takımın kilit isimlerinden Lascelles’in gelecek planlarının bir parçası olduğunu açıklamıştı. Ancak Howe sezon sonunda serbest kalacak 30 yaşındaki oyuncunun sözleşme durumunun ne olacağından emin olmadığını da itiraf etmişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Jamaal Lascelles

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