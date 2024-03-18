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Beşiktaş'tan Hollanda çıkarması! Fernando Santos memnuniyetsizliği artıyor, bazı teknik adamlarla masaya oturulacak

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig
Beşiktaştan Hollanda çıkarması Fernando Santos memnuniyetsizliği artıyor, bazı teknik adamlarla masaya oturulacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 07:00

Beşiktaşlı yöneticilerin bazı teknik adamlarla masaya oturacağı öne sürüldü. Futboldan Sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Futbol Direktörü Samet Aybaba ve Yönetici Kadir Kılıç’ın Hollanda’da alt yapı için önemli hamleler konusunda projeleri de masaya yatıracağı belirtildi.

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Beşiktaş’ta Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında Futboldan Sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Futbol Direktörü Samet Aybaba ve Yönetici Kadir Kılıç birlikte Hollanda’ya gittiler. Siyah beyazlı yöneticilerin Hollanda’da bazı teknik adamlarla masaya oturacağı ileri sürülürken alt yapı için önemli hamleler konusunda projelerin masaya yatırılacağı da iddia edildi. Öte yandan üst üste alınan başarısız sonuçlar yönetim kanadında teknik direktör Fernando Santos’la ilgili memnuniyetsiz seslerin yükselmesine neden oldu.

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YÖNETiMDEN SANTOS’A SORULAR

Bununla birlikte pek çok yönetici Portekizli teknik adamın arkasında. Santos’a destek veren yöneticiler “Geçmiş yönetimin yaptığı hatalı transferlerin faturası Santos’a kesilemez. Kendisini kanıtlamış bir isim. Santos’a sabretmek gerek. Elindeki kadroyu en iyi şekilde sahaya sürüyor. Teknik hatası var mı ona bakmak gerek. Portekiz Milli Takımı’nda çift ön libero oynatıyordu, şimdi de aynısını yapıyor” demekte. Bununla beraber Santos’u kadro tercihinde eleştirenler de mevcut. Özellikle Amartey’in ortada oynatılması, Svensson’a şans vermemesi Santos’a yöneltilen eleştirilerin başında geliyor. Uçar ve Aybaba, Hollanda dönüşü tüm bu konuları Santos’la konuşarak yönetim adına bilgi alacak.

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig

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