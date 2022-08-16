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Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı tepkisi: Neye göre, kime göre!

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#Beşiktaş#Weghorst#Alanyaspor
Beşiktaştan Fenerbahçe maçı tepkisi: Neye göre, kime göre
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 10:07

Alanyaspor karşılaşmasında hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe maçında yaşanan benzer bir pozisyonla örneklendirerek tepkisini bir kez daha dile getirdi.

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Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar açıklamada "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" ifadesine yer verdi.

Beşiktaş'ın paylaşımında Alanyaspor maçında Weghorst'un pozisyonu ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın pozisyonları mukayese edildi.

WEGHORST & VALENCİA

Alanyaspor savunmasının son adamı ile Weghorst arasındaki mücadelede hakem Yasin Kol, faul yaptığı gerekçesiyle Hollandalı oyuncuya düdük çaldı. Weghorts karara itiraz ederken sarı kart gördü.

Enner Valencia'nın pozisyonunda ise Kasımpaşalı Hasan Emre Yeşilyurt, yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

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Beşiktaş Kulübü bu paylaşımıyla pozisyonların aynı olduğunu ama kararların farklı olduğunu ima ederek duruma tepki gösterdi.

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#Beşiktaş#Weghorst#Alanyaspor

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