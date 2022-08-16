Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı tepkisi: Neye göre, kime göre!

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar açıklamada "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" ifadesine yer verdi.

Beşiktaş'ın paylaşımında Alanyaspor maçında Weghorst'un pozisyonu ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın pozisyonları mukayese edildi.

Bu çifte standart neye göre, kime göre! pic.twitter.com/J7dgu8XTNj — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 15, 2022

WEGHORST & VALENCİA



Alanyaspor savunmasının son adamı ile Weghorst arasındaki mücadelede hakem Yasin Kol, faul yaptığı gerekçesiyle Hollandalı oyuncuya düdük çaldı. Weghorts karara itiraz ederken sarı kart gördü.

Enner Valencia'nın pozisyonunda ise Kasımpaşalı Hasan Emre Yeşilyurt, yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü bu paylaşımıyla pozisyonların aynı olduğunu ama kararların farklı olduğunu ima ederek duruma tepki gösterdi.