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3-3'lük Alanyaspor maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e: "Teknik adam değil beden eğitimi hocası"

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Alanyaspor
3-3lük Alanyaspor maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismaele: Teknik adam değil beden eğitimi hocası
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Valerien Ismael’in yaptığı oyuncu değişikliklerinin ve hakem Yasin Kol’un çaldığı düdüklerin yankıları sürüyor.

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Beşiktaş’ın 3-0 öne geçtiği Alanya ile 3-3 berabere kalmasının ardından eleştirilerin sonu gelmedi. Beşiktaş yöneticisi Seyyit Ateş maç bitiminde “Bundan sonra susmayacağız. Ceza vermeleri umurumuzda bile değil. Beşiktaş’ın hakları gasp edilirken bizim stadyumda maç izleyip izlemeyecek olmamız bir şey ifade etmiyor. Şunu bilsinler ki, Beşiktaş’a uzanan eller kırılacaktır” diyerek, maçın hakemi Yasin Kol ve MHK Başkanı Sabri Çelik’i sert dille eleştirdi.

TERCiHLER DE DÜDÜKLER DE HATALI

Fakat birçok futbol yorumcusu ve Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus, maçın 3-3 sonuçlanmasının sorumlusu olarak hem İsmael’i hem hakem Yasin Kol’u gösterdi. Hakemin kontrolü elden kaçırdığını savunan Aydınus, çift sarı karttan atılan Emrecan’a gösterilen ilk sarı kartın hatalı olduğunu belirtirken, teknik direktör İsmael’in devre arasında orta sahayı değiştirip defansif oyuncular alması da eleştirildi.

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FEYYAZ UÇAR: KENDi TAKIMINI HAPSETTi

Kendi takımını birinci bölgesinde hapseden bir teknik direktör gördük. Geriye çekilmenin anlamı yok.

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NiHAT KAHVECi: KEViN N’KOUDU ÇIKARILMAMALIYDI

Tek suçlu Valerien İsmael. Kevin N’Koudou sakat değilse oyundan çıkarılmaz. İsmael Beşiktaş’ın rakip kaleye gitmemesi için her şeyi yaptı. Hakemin de bazı kararları yanlıştı.

OKAN KOÇ: KAYIPTAN iKiSi DE SORUMLU

3-3’lük skorun sorumlusu hakem Yasin Kol ve teknik direktör Valerien İsmael’dir.

MEHMET SEDEF: TEK SUÇLU VAR: FUTBOL FEDERASYONU

Bu maçın tek suçlusu TFF’dir. Bu sıcakta ne hakem ne futbolcu ne teknik adam istediğini uygulayabildi. Herkesin dili dışarıdaydı. İnsan emeğine yazık.

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MEHMET EKŞi: HAKEM BERABERLiĞE ZEMiN HAZIRLADI

Hakem genç oyuncumuz Emrecan’ın oyundan atmasıyla maçı çevirdi diyebiliriz. Hakem beraberliğe zemin hazırladı.

CELAL KOLOT: TEKNiK ADAM DEĞiL BEDEN EĞiTiMi HOCASI!

İlk yarı Premier Lig maçı izledik. İkinci yarıda Valerien İsmael maçı resmen verdi. Teknik adam değil, beden eğitimi hocası

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Alanyaspor

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