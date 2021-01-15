Beşiktaş'tan derbiye taktik idman

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.



Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanları sonrasında taktik çalıştı.



İdman yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.



Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.

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