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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan derbiye taktik idman

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Beşiktaş'tan derbiye taktik idman
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Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanları sonrasında taktik çalıştı.

İdman yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaştan derbiye taktik idman

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