Beşiktaş'tan Avrupa'da kara tablo! Son 12 maçta...

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Şampiyonlar Ligi’nde dün Sporting Lizbon karşısında farklı kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçta 11 yenilgi aldı.

Bu sezon Devler Ligi’ndeki 4 karşılaşmayı da kaybeden Kartal, geçen sezon Şampiyonlar Ligi elemelesinde PAOK’a kaybederken, Avrupa Ligi’nde de Rio Ave’ye penaltılarda elendi. Siyah beyazlılar, 2019-20 Avrupa Ligi gruplarındaki 6 maçın 5’inde yenildi, 1 kez kazandı.

SADECE SPORTING'TEN 4 GOL...

Beşiktaş, bu sezon 2. kez bir maçta kalesinde 4 gol gördü. Diğer maç da iç sahadaki Sporting karşılaşma sıydı.

CAN DA 22 DAKİKADA SAKATLANDI

Kartal’da sakatlar kervanına Can Bozdoğan da eklendi. 61. dakikada Cyle Larin’in yerine oyuna giren genç futbolcu, ardından sakatlanarak 83. dakikada kenara geldi.