Beşiktaş'tan Avrupa'da kara tablo! Son 12 maçta...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Alec Baldwine çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçtiAlec Baldwin'e çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçti!#Alec Baldwin
Altın fiyatlarında neler oluyor İşte son durumAltın fiyatlarında neler oluyor! İşte son durum#Altın
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Yeşilçam partisiYeşilçam partisi#Zeynep Sever Demirel
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'tan Avrupa'da kara tablo! Son 12 maçta...

#Beşiktaş#Sporting#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaştan Avrupada kara tablo Son 12 maçta...

Beşiktaş, Avrupa kupalarında kabus gibi bir dönemden geçiyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı son maçlarda adeta galibiyeti unuttu.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi’nde dün Sporting Lizbon karşısında farklı kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçta 11 yenilgi aldı.

Bu sezon Devler Ligi’ndeki 4 karşılaşmayı da kaybeden Kartal, geçen sezon Şampiyonlar Ligi elemelesinde PAOK’a kaybederken, Avrupa Ligi’nde de Rio Ave’ye penaltılarda elendi. Siyah beyazlılar, 2019-20 Avrupa Ligi gruplarındaki 6 maçın 5’inde yenildi, 1 kez kazandı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından tartışılan karar Bunun izahı yokSon Dakika: Sporting-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! 'Bunun izahı yok'Haberi Görüntüle

SADECE SPORTING'TEN 4 GOL...

Beşiktaş, bu sezon 2. kez bir maçta kalesinde 4 gol gördü. Diğer maç da iç sahadaki Sporting karşılaşma sıydı.

CAN DA 22 DAKİKADA SAKATLANDI

Kartal’da sakatlar kervanına Can Bozdoğan da eklendi. 61. dakikada Cyle Larin’in yerine oyuna giren genç futbolcu, ardından sakatlanarak 83. dakikada kenara geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sporting#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses