Beşiktaş'tan Anderson Talisca bombası! Geri dönecek mi? Transferi için ilk temas...

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Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen ve şu an Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca'nın Türkiye'ye dönmesi için resmi çalışmalar başladı.

ŞENOL GÜNEŞ ATEŞİ YAKMIŞTI

Transfer dönemlerinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık ismi anılan Talisca için Şenol Güneş'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu.

Brezilyalı oyuncu Talisca ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Şenol Güneş, "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon Euro'dan aşağı değil. Talisca'yı almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey." diye konuşmuştu.

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SON MAÇTA KAVGAYA KARIŞTI

Geçtiğimiz gece Arap Kulüpler Şampiyonası final müsabakasında Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Hilal ile karşı karşıya geldi.

Al Hilal'i mağlup ederek kupaya uzanan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü.

Kupa zaferi sonrası büyük coşku yaşayan Anderson Talisca, Al Nassr bayrağını orta sahaya dikmek istedi.

Talisca'nın bayrak dikmesine müsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı.

GECE YARISI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşmanın hemen ardından ise Beşiktaş'ın, Anderson Talisca için Al Nassr ile temasa geçtiği ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız için Al Nassr ile resmi görüşmelere başladı.

KULÜBÜYLE ANLAŞILIRSA

Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekibine 12 milyon euroluk teklif yaptığı ilerü sürüldü.

Siyah-beyazlıların, Al-Nasrr ile anlaşması halinde, yılda 10 milyon euro kazanan Talisca ile maaş pazarlığına başlayacağı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca için "Come to Beşiktaş" ateşini yakarak, Brezilyalı yıldızın sosyal medya hesabına binlerce yorum yaptılar.