Son Dakika: Beşiktaş'ta gündem Emanuel Aiwu! İlk teklif yapıldı ancak...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Eric Bailly ile gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinin tıkanmasının ardından Cremonese forması giyen 22 yaşındaki stoper Emanuel Aiwu ile ilgilenmeye başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah beyazlı ekip, Avusturyalı savunmacı için ilk teklifini yaptı ancak İtalyan temsilcisi söz konusu teklifi reddetti. Emanuel Aiwu ise kendisini isteyen başta Championship ekipleri olmak üzere İngiliz kulüplerine hayır dedi.

Kariyerine Admira kulübünde başlayan Emanuel Aiwu, Rapid Wien forması da giydikten sonra Cremonese'ye transfer oldu. Burada 27 resmi maçta süre alan Aiwu, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.