Beşiktaş'tan 7-0 sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme! 'Kimse heveslenmesin'

Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tarihi maçın ardından siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a 9 puan fark attı.

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta oyuncular, galibiyeti soyunma odasında kutladı.

Beşiktaş Kulübü, o anlardan bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı ve Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme yaparak 'Kimse heveslenmesin' notunu düştü.