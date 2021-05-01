Beşiktaş'tan 7-0 sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme! 'Kimse heveslenmesin'
Hatayspor galibiyetiyle birlikte fazlasıyla Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a 9 puan fark atan lider Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Tarihi maçın ardından siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a 9 puan fark attı.
Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta oyuncular, galibiyeti soyunma odasında kutladı.
Beşiktaş Kulübü, o anlardan bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı ve Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme yaparak 'Kimse heveslenmesin' notunu düştü.