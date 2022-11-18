Beşiktaş'ta yüzleri güldüren olay! Kiralık futbolcular...

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta sezon başında kiralık giden oyunculardan çoğunun şans bulması siyah beyazlıları mutlu etti.

İşte Beşiktaş’ın kiralık gönderdiği 10 genç futbolcunun performansı:

· Kartal Kayra Yılmaz: Ümraniye ile ligde 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

· Kerem Kalafat: Şu an sakat olsa da Rize’yle 1’i kupada, 11 maçta şans buldu.

· Ajdin Hasic: Göztepe ile 5 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı.

· Abdullah Aydın: 1. Lig’de Keçiörengücü ile 6 maça çıktı.

· Atakan Üner: Lig’de Afyonspor ile 12 müsabakada forma giydi.

· Ahmet Gülay: Alanyaspor ile ligde 1, kupada 1 müsabakada görev yaptı.

· Bilal Ceylan: Nazilli ile 6 maça çıktı.

· Erdoğan Kaya: Serik Belediyespor ile 8 maçta oynadı.

· Emre Yıldız: Elazığ ile 1 maça çıktı.

· Emirhan Delibaş: Şu an sakat, Göztepe’de 1 maçta görev yaptı.

Haberin Devamı