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Beşiktaş'ta yüzleri güldüren olay! Kiralık futbolcular...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Kartal Kayra#Hasic
Beşiktaşta yüzleri güldüren olay Kiralık futbolcular...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 07:00

Beşiktaş'tan sezon başında kiralık olarak ayrılan 10 genç futbolcu, siyah-beyazlıları mutlu etti.

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Beşiktaş'ta sezon başında kiralık giden oyunculardan çoğunun şans bulması siyah beyazlıları mutlu etti.

İşte Beşiktaş’ın kiralık gönderdiği 10 genç futbolcunun performansı:

· Kartal Kayra Yılmaz: Ümraniye ile ligde 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

· Kerem Kalafat: Şu an sakat olsa da Rize’yle 1’i kupada, 11 maçta şans buldu.

· Ajdin Hasic: Göztepe ile 5 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı.

· Abdullah Aydın: 1. Lig’de Keçiörengücü ile 6 maça çıktı.

· Atakan Üner: Lig’de Afyonspor ile 12 müsabakada forma giydi.

· Ahmet Gülay: Alanyaspor ile ligde 1, kupada 1 müsabakada görev yaptı.

· Bilal Ceylan: Nazilli ile 6 maça çıktı.

· Erdoğan Kaya: Serik Belediyespor ile 8 maçta oynadı.

· Emre Yıldız: Elazığ ile 1 maça çıktı.

· Emirhan Delibaş: Şu an sakat, Göztepe’de 1 maçta görev yaptı.

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