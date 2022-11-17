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Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst için Burnley cephesinden açıklama! Dünya Kupası arası...

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#Beşiktaş#Weghorst#Burnley
Beşiktaşın golcüsü Weghorst için Burnley cephesinden açıklama Dünya Kupası arası...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 19:44

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany, Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un geleceği hakkında kararı Dünya Kupası'nda verebileceğini söyledi.

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Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley'de yeni gelişmeler yaşandı.

Championship ekibinin, ara transfer döneminde hücum hattına takviye planladığı belirtildi.

WEGHORST GERİ ÇAĞRILACAK MI?

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin Weghorst'un geleceğini ilişkin Dünya Kupası arasında karar verececeği vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kompany, "Dürüst olmak gerekirse, önümüzdeki 10 gün içinde tüm bunları düşünmeyi planladım. Şu anda üç ya da dört gün futbol yok ve bunları düşünmek için zamanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta bu sezon 14 resmi maça çıkan Weghorst 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

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#Beşiktaş#Weghorst#Burnley

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