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GeriFutbol Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
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Futbol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 19:10 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

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Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
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Süper Lig'de 5. haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 15 dakikası basına açık olan idman yağmur altında gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı ekip antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve açma germe hareketleri yaptı.

Antrenmana milli takım kamplarında olan futbolcuların yanı sıra dinlendirilen Montero katılmadı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rachid Ghezzal takımdan ayrı koşu yaparken, lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaşta Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

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