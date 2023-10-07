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Beşiktaş'ta yöneticilerden Şenol Güneş'e eleştiri: Takımda aile havası yok

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Rebic
Beşiktaşta yöneticilerden Şenol Güneşe eleştiri: Takımda aile havası yok
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 07:00

Bu yaz alınan futbolculardan beklenen verimin alınamadığını söyleyen siyah beyazlı yöneticiler, özellikle Rebic’e doğru dürüst şans vermemesi ve takımda aile havası oluşturamaması nedeniyle Şenol Güneş’i eleştirdi.

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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin çağrısı üzerine Lugano maçı sonrası Tüpraş Stadı’nda yapılan olağanüstü toplantıda futbol takımının istikrarsız sonuçlar almasının nedenleri geniş bir şekilde tartışıldı.

Tüm yöneticiler tek tek söz alıp düşüncelerini dile getirirken, başkan Çebi’nin bazı notlar aldığı öğrenildi. Beşiktaş yöneticilerinin toplantıda şu görüşleri savunduğu belirtildi:

1- Bu yaz yapılan transferler takıma neredeyse hiç katkı sağlayamadı. Birçoğu Beşiktaş kalitesinde değil.

2- Bazı yeniler kenarda otururken, Şenol Güneş vasat oldukları herkesçe bilinen eski isimleri oynattı.

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BAZI OYUNCULAR MUTSUZ

3- Hırvatistan Milli Takımı tecrübesi olan ve geçen yıl Milan’da 31 maç oynayan Rebic’e doğru dürüst şans verilmedi.

4- Takımda eski aile havası yok. Bazı futbolcuların mutsuz olduğu suratlarından bile anlaşılıyor.

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5- Hücumda üretken değiliz. Aboubakar kendi pozisyonunu kendi hazırlamak zorunda kalıyor.

6- Tüm futbolcuları ve teknik ekibi kapsayan geniş kapsamlı bir rapor hazırlanması gerekiyor.

7- Kongre kararı için geç kalındı. Pendik veya Trabzonspor maçlarından sonra alınmalıydı.

8- Taraftarların tepkilerini kişisel algılamaya gerek yok. Tüm başarısızlıklarda sonuç böyle olur.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Rebic

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