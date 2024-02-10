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Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Muçi ve Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı

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#Beşiktaş#Ernest Muçi#Al-Musrati
Beşiktaşta yeni transferler Ernest Muçi ve Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 14:12

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Yeni transferler Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati ilk kez antrenmana çıktı.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 25’inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

Öte yandan Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00’de özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.

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#Beşiktaş#Ernest Muçi#Al-Musrati

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