Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için yeni kriz! Bu kez problem maaş...

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan ve üstm üste 3. yenilgisini alan Beşiktaş, tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşıyor. Bu sezon üç teknik direktörle çalışan ve birçok futbolcusunu kadro dışı bırakan siyah - beyazlılarda yeni bir gelişme yaşandı.

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Sezon ortasında kadro dışı bırakılan 5 oyuncu arasında bulunan Vincent Aboubakar daha sonra affedilmiş ve forma şansı bulmaya başlamıştı. Kamerunlu golcü için yeni bir kriz ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre geri dönüşünün ardından kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen yıldız futbolcunun maaşı gündeme geldi.

Siyah - beyazlı yönetimin gelecek sezon kadroda düşünmediği Aboubakar için satış ve bonservis geliri elde etme planı yapıldığı öne sürüldü.

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Beşiktaş'ın ayrıca 3.5 milyon euroluk (Yaklaşık 122 milyon TL) maaş yükünden kurtulmayı da hedeflediği kaydedildi.

Ancak Aboubakar'ın Beşiktaş'ta kazandığı parayı alabileceği bir mukaveleyi bulmadan ayrılmak istemediği aktarıldı.

Ayrıca Aboubakar ile ilgilenen kulüplerin bonservis bedeli ödemekten kaçınmasının da bir başka problem olarak öne çıktığı belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.