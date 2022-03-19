Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Talisca seferberliği! Çebi planını yaptı, Alex Teixeira gidecek ve...

#Anderson Talisca#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaşta Talisca seferberliği Çebi planını yaptı, Alex Teixeira gidecek ve...

Al Nassr’da neredeyse her gün yeni bir olayla gündeme gelen Anderson Talisca, ayrılığın eşiğinde. Mayıs’taki seçim öncesi adaylığını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni döneme taraftarının tam desteğiyle girmek için bu transferi bitirme hedefinde... Talisca için Beşiktaş'ın yapmayı planladığı teklif ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta 2016-18 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, bu macerasının üzerinden 4 yıl geçse de Beşiktaşlı taraftarların gönlünde yer almaya devam etti. Kartal’daki yükselişi sonrasında Benfica’dan 25 milyon Euro’ya Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’a satılan Sambacı, sezon başında da 8 milyon Euro karşılığında Arabistan temsilcisi Al Nassr’ın yolunu tutmuştu.

Kulübünün yaşadığı mali problemler sebebiyle sık sık 8 milyon Euro’luk maaşının taksitlerinin ödenmesi konusunda sıkıntı yaşandığı ve bundan dolayı rahatsız olduğu Arabistan ve Brezilya basınında yazılan Talisca, yeni macera hazırlığında.

"GELİRSE SIRTIMDA TAŞIRIM"

Al Nassr’da bu sezon 25 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayarak formda olduğunu gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bir maçta oyundan çıkarken kulüp taraftarlarıyla yaşadığı gerginlikle de gündeme gelmişti. Menaceri aracılığıyla yeni takım bakan deneyimli futbolcuya, Beşiktaş talip oldu. Geçen hafta yaptığı açıklamada, “Talisca, bizim mali şartlarımızı kabul edip gelmek isterse sırtımda taşırım” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, kulüp profesyonelleri aracılığıyla oyuncunun durumunu takip ettirdiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Mayıs ayındaki seçimde aday olduğunu açıklayan Başkan Çebi’nin, yeni sezona daha güçlü hedeflerle ve taraftarın da çok istediği bir ismi alarak, camia olarak kenetlenmiş şekilde girmek istediği için Talisca’yı almayı planladığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın

A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntzun tercihleri...A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz'un tercihleri...Haberi görüntüle

BONUSLARLA 3.5 MİLYON EURO

Kulübün sezon sonunda en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olması sebebiyle maaş bütçesi 35 milyon Euro’dan 20 milyon Euro seviyesine gerileyecek olan Kartal, planını yaptı. Kulüpten sezonluk 3 milyon Euro kazanan Alex Teixeira’nın performansından memnun olmayan yönetimin, tecrübeli 10 numarayla sezon sonunda yolları ayırıp Talisca’ya yer açmayı planladığı belirtildi. Alex’e Çin ve Arap kulüplerinden 5 milyon Euro maaşlı tekliflerin olduğu belirtildi. Yönetimin, maaş artı bonuslarla Talisca için 3.5-4 milyon Euro maaşı zorlayabileceği, ancak öncelikle oyuncunun kulübüyle gelecek sezona yönelik çözülmesinin beklendiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anderson Talisca#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna