Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın dokunduğu altın oluyor

Beşiktaş liderliğin keyfini sürerken, Sergen Yalçın futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlıkta da ustalığını konuşturuyor. Ligin en çok gol atan takımı olan, 8 maçtır yenilmeyen, iç sahada 5 maçtır gol yemeyen, İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 maçı da kazanan siyah beyazlılar bu sezon birçok istatistikte de zirvede. Bu başarıda Sergen Yalçın’ın katkısıyla bazı oyuncuların yeniden doğması, bazılarının da yıldızlaşmasının büyük etkisi var.

Ersin’e güvendi, kaleyi sağlama aldı

Alanya’da Ozan Tufan’ı ayağa kaldıran, Efecan’ı parlatan, Beşiktaş’ta Ersin’i kazanan Sergen Yalçın’ın dokunduğu isimler ışıldıyor.

Rıdvan Yılmaz: Hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Her geçen gün oyununu üstüne koyarken, G.Saray derbisinin ardından Karagümrük karşısında da asistini yaptı. Şenol Güneş’e de Milli Takım’ın sol bekine talip

olduğunun mesajını verdi.

Josef de Souza: F.Bahçe’den ayrılmadan önce Mehmet Topal ile en çok eleştirilen isimdi. Lige dönüşü muhteşem oldu. Beşiktaş orta sahasının en kilit isimlerinden biri. 1 gol, 2 asistle 3 gole direkt katkı verdi. 10 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik 1 yıl uzayacak. Ama Sergen Yalçın daha uzun kalmasını istiyor.

Şimdi sırada Adem Ljajic var

Vincent Aboubakar: Geldiğinde yapılan “Acaba sakat mı?” yorumlarına inat gollerini sıralıyor. İlk geldiği sezonu 27 maçta 12 gol, 4 asistle tamamlamıştı. Bu sezon şimdiden 15 maçta 10 gol, 2 asiste ulaştı.

Cyle Larin: Kanadalı oyuncu Sergen Yalçın’la adeta yeniden doğdu. Beşiktaş’ta 1.5 sezonluk, önceki döneminde ligde sadece 5 golü vardı. 26 resmi maçta 8 gol, 2 asist üretebilmişti. Şu an ise ligde 12 golle krallığın iddialı ismi. 22 resmi maçta 15 gol, 3 asistle 18 gole kattı verdi.

Adem Ljajic: Futbola küstü denen Sırp futbolcuya 10 maç sonra görev verdi. VAR’da iptal edilen golünde futbolcuların Ljajic’i sahiplenmesi takımdaki arkadaşlığın göstergesiydi. Sergen Yalçın da maç sonu “Ljajic ekstra güç katacak bir oyuncu” sözleriyle güvenini gösterdi.

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