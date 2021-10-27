Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın derbi zaferinin perde arkası! Soyunma odasında önce konuşma sonra eğlence...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Mahmut Uslu sessizliğini bozdu Üçkağıt yapmaya çalıştılar Aziz Yıldırım olsa...Mahmut Uslu sessizliğini bozdu! "Üçkağıt yapmaya çalıştılar! Aziz Yıldırım olsa..."#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet ilişkisiŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet ilişkisi#Koronavirüs
Girilemez denilen noktaya dev operasyon Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma'Girilemez' denilen noktaya dev operasyon! Ablukaya alındı: Şiddetli çatışma#Terörle Mücadele
İranlı pilotu iste böyle kurtardık Film senaryosu gibi plan: Türkiyeye teşekkür ettiİranlı pilotu iste böyle kurtardık! Film senaryosu gibi plan: Türkiye'ye teşekkür etti#İran
Tezkere oylamasında dikkat çeken anlar Yanlışlıkla evet dediTezkere oylamasında dikkat çeken anlar! Yanlışlıkla 'evet' dedi#HDP
Birçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor Haklarınızı alıp emekli olabilirsinizBirçok kişi bu sorunun yanıtını arıyor! Haklarınızı alıp emekli olabilirsiniz#Tazminat
Cumhuriyet’ten ilham alan ÇinlilerCumhuriyet’ten ilham alan Çinliler#Çin
Shiba Inude neler oluyor Şaka gerçeğe dönüşüyorShiba Inu'de neler oluyor? Şaka gerçeğe dönüşüyor#Shiba Inu
Dehşet evi dünyanın kanını dondurdu... Üç çocuk bir yıl boyunca cesetle yaşadılarDehşet evi dünyanın kanını dondurdu... Üç çocuk bir yıl boyunca cesetle yaşadılar! #ABD
Dahiyane bir formül İşte ortaya çıkış süreci...Dahiyane bir formül! İşte ortaya çıkış süreci...#Bedri Baykam
Çinden dünyayı şoke eden adım: Gizemli silah uzaya gönderildiÇin'den dünyayı şoke eden adım: 'Gizemli silah' uzaya gönderildi!#Çin
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem olduKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu#Ünlüler Ve Kardeşleri
Fenerbahçeden sabaha karşı 03.12de açıklama Kabul edilemez, imkansız...Fenerbahçe'den sabaha karşı 03.12'de açıklama! "Kabul edilemez, imkansız..."#Fenerbahçe Beko
Bir tweet’i ile iki yıl önce ‘evet’ dediğine bugün ‘hayır’ diyorBir tweet’i ile iki yıl önce ‘evet’ dediğine bugün ‘hayır’ diyor#HDP
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın derbi zaferinin perde arkası! Soyunma odasında önce konuşma sonra eğlence...

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Derbi
Beşiktaşta Sergen Yalçının derbi zaferinin perde arkası Soyunma odasında önce konuşma sonra eğlence...

1-0 yenik duruma düşmesine karşın Cyle Larin'in golleriyle Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta büyük bir sevinç yaşanırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Süper Lig'deki Başakşehir yenilgisine Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mağlubiyeti de eklenince Beşiktaş için derbinin önemi oldukça artmıştı. Futbolcuların üzerindeki baskıyı azaltmak da teknik direktör Sergen Yalçın'a düştü. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı öncesi soyunma odasındaki toplantıda kurduğu cümlelerle tüm baskıyı oyuncularından aldı.

SOYUNMA ODASINDA EĞLENCEYE KATILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın kilit sözü, "Siz çıkın oynayın, kaybedersek de tüm sorumluluk bende" oldu. 48 yaşındaki hoca, sözlerinin devamında, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Benim size inancım tam. Sadece iyi futbol oynamaya odaklanın, başka bir şey düşünmeyin. Biz kendi planlarımızı uygularsak, mücadele edersek bu maçın kazananı oluruz" dedi. Futbolculuk yıllarında hocalığını yapan Fatih Terim'i deviren Sergen Yalçın, 3 puan sonrası soyunma odasında oyuncularıyla galibiyet eğlencesine katıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi sonrası açıkladı

İlgili Haber:Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi sonrası açıkladı!

TERCİHLER TAM İSABET

Haberin Devamı

Sergen Yalçın'ın derbi kadrosunda Umut Meraş ve Necip Uysal isimleri sürpriz olarak nitelendirilmişti. Ancak iki oyuncunun performansı hocanın tercihlerinde tam isabet sağladığını gösterdi. Umut'un Hatayspor karşısında da 11'de görev alacağı belirtildi. Kaptan Necip ise maç sonu sakatlanıp oyundan çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu el verdiği takdirde yeniden 11'de forma giymesi bekleniyor.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlılarda 2.03 puan ortalamasıyla kulüp kariyerinin zirvesini yaşıyor. 48 yaşındaki teknik adam; Yeni Malatya'da 1.52, Alanya'da 1.33, Konyaspor'da 1.50, Kayserispor'da 1.18, Gaziantepspor'da 1.33, Sivasspor'da 1.42 ortalama yakalamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Derbi

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!