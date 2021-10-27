Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi sonrası açıkladı! "O anda şoke oldum"

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"Kaç haftadır gözüme uyku girmedi, tüm takımla tek tek konuşup Beşiktaş duruşunu hissettirdim. Biz baskılı başlayacaktık, planımız oydu. İlk golü yedikten sonra geri dönüş için mücadelemizi bırakmadık. Tüm oyuncularımın gösterdiği performans muhteşemdi. Kazanma isteklerini ortaya koydular ve başardılar."

Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kayıpların ardından Galatasaray galibiyetiyle birlikte hayata dönen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın maçı 2-2’ye getirebilecek penaltıda kulübede zor onlar yaşadığını söyledi. Sergen Yalçın karşılaşma sonunda mutluluğunu Hürriyet ile paylaşırken şu açıklamaları yaptı:

RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK

“Yardımcı antrenörüm Murat Şahin ve teknik ekibim ile rakibimizi analiz etmiştik. Biz de Avrupa kupaları sonraları düşüş yaşıyorduk. Rakibimizin baskı kuracağı alanları tespit ettik. Galatasaray’ın da çok yetenekli oyuncuları var.”

Oyuncularıma tek tek armanın önemini anlattım

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“Kaç haftadır gözüme uyku girmedi. Bu maça çok konsantre olduk. Kimse algılara inanmasın. Analiz ekibimiz titiz çalıştı. Oyuncularımın çoğu sakatlıktan yeni çıkmış, önemli futbolcularım ise 2 idmanla maça hazırlandı. Hepsi ile tek tek konuştum. Maçın öneminden çok Beşiktaş armasının önemini anlatıp Beşiktaş duruşunu hissettirdim. Çünkü kaybettiğimiz puanlar düşüşe neden olmuştu.

MÜCADELEYi HiÇBiR ZAMAN BIRAKMADIK

Biz baskılı başlayacaktık, planımız oydu. Golü yedikten sonra dönüş için mücadelemizi bırakmadık. Öyuncularımın gösterdiği performans muhteşemdi. İsteklerini ortaya koydular ve kazandılar.”

O ANDA ŞOKE OLDUM

“78. dakikadaki penaltıda kulübede strese girdim. Maçı berabere bitirebilirdi. İyi oynamanın karşılığı bu olmamalıydı ve Ersin, teknik ekip ile iletişimiyle başarılı oldu.”

“G.Saray’da tehlikeli oyuncular vardı. Önlemimizi aldık ve sahamızda pozisyon oluşturmalarına izin vermedik. Hep söylerim; futbol hatalar oyunu. Ben dahil herkes hata yapabilir. Yediğimiz gol tamamen hatalar zincirinden oluştu.

Ama önemsemedik. Oyuncularıma tek bir şey söyledim: ‘Formanızın hakkını verin’.

BERABERLİĞİ HAK ETMEMİŞTİK

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78. dakikada Vida’nın pozisyonunda gösterilen penaltıda kulübede strese girdim. O an şoka girdim. Maçı berabere bitirebilirdi. İyi oynamanın karşılığı bu olmalıydı. Beraberliği hak etmemiştik. Kaleci Ersin, teknik ekip ile iletişimiyle başarılı oldu. Ve Muhammed’in atacağı köşeyi işaretle uyardı.”

SONUNDA ORTA ALANDA iDEAL 3’LÜYLE OYNADIK

“Necip stopere alışık ve çok da başarılıydı. Daha önce de stoper oynamıştı. Umut’u da unutmayalım; çok savaştı, mücadele etti ve bir de asist yaptı.”

“Normalde Beşiktaş’ın orta alandaki üçlüsü Josef, Pjanic, Ghezzal... Fakat haftalardır sakatlık gibi nedenlerle ideal üçlümüzü kullanamadık. Tüm oyuncularım bu maçta istediğim gibi mücadele edip oynadılar. 3 Türk oyuncuda seçim yapmak gerekiyordu. Galatasaray karşısında atak oyuncuları seçtik Necip’i geride kullanmak zorunda kaldık.

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NECiP VE UMUT DA ÇOK iYiYDi

Necip stopere alışık oyuncu ve çok da başarılıydı. Daha önce de stoper oynamıştı. Bu arada Umut’u unutmayalım; çok savaştı, mücadele etti ve bir de asist yaptı. Sağ kanadımız yoktu. Onları değiştirmek istemedik. Yabancı oyuncu hakkını hücum hattında kullandık.

KAZANMAMIZDA EN BÜYÜK FAKTÖR TARAFTARIMIZDI

“Maçı galip bitirme psikolojisi baskı oluşturdu. 80. dakikaya kadar baskı sahadaki üstünlük ve oyun kontrolü bizdeydi. Beşiktaş’ın kazanmasında en büyük faktör; taraftarlardır. 90 dakika boyunca sahada mücadele eden oyunculara verdikleri destek ve moral unutulmaz. Maç bitiminde en güzel tablo soyunma odasında yaşandı. Takıma emeği geçenler, malzemeciler, sağlıkçılar, tesis çalışanları ve futbolcular ile aile tablosu çizdik, bütünleştik, birleştik.”