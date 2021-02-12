Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu sözleşme itirafı! 'Beni rahatsız ediyor'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u mağlup ederek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Montero'nun sakatlığı hakkında bilgi veren Yalçın, "Montero değneklerle geziyor. Gençlerbirliği maçında o da olmayabilir. Birileri oynar, problem olmaz." dedi.

'BÖYLE KONTRAT YAPILMIYOR'

Yeni sözleşme haberleri hakkında ise Sergen Yalçın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" şeklinde konuştu.

'TARAFTAR İSTEDİĞİ SÜRECE BURADA OLURUZ'

Sergen Yalçın sözlerini, "Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz" ifadeleriyle tamamladı.

PARLATAN: 'ÇALIŞMAK LAZIM'

İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise maç sonu hedefledikleri futbol anlayışına yakın olduklarını söyledi.



Parlatan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini kaydetti. Kupada yarı finale çıkmak istediklerini ifade eden Parlatan, oyuncularının 120 dakika iyi mücadele ettiğini aktardı.

Oyuncularının coşku ve mücadeleyi sahaya yansıttığını dile getiren Parlatan, şöyle konuştu:

"Göreve başladıktan sonra ilk hedefimiz, coşkuyu ve mücadeleyi sahaya yansımaktı. Bunu da kısa zamanda başardığımıza inanıyoruz. Bugünkü 120 dakikada oyuncularımızı gerçekten kutlamak lazım. Bütün çabalarını sahaya yansıttılar. Tabii şunu da söylemek gerekir, hücum anlamında bazı eksiklerimiz var. Bunu da gidereceğiz. Bu da süreçle olacak. Çalışmak lazım. Buradaki eksiklerimizi giderirsek, gerçekten iyi bir takım olabileceğimizi gösterdik. Sonuç itibarıyla 2 gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. Kendi evimizde Yukatel Denizlispor maçı var. Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Buradaki tek hedefimiz 3 puanı almak. Artık galip gelmek istiyoruz."