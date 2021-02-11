Cenk Tosun geri döndü, Oğuzhan Özyakup golünü attı! Konyaspor-Beşiktaş maçında sosyal medya yıkıldı

Beşiktaş'ın Konyaspor ile kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup dikkat çekti.

1142 GÜN SONRA SAHADA

Beşiktaş yeni transferi Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayı 1142 gün sonra ilk defa girdi. Yıldız golcü, 2017-2018 sezonunun devre arsaında Everton'a transfer olmuştu.

SERGEN YALÇIN: 'ÇOK HAZIR DEĞİL'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde Cenk Tosun için "Henüz tam hazır olduğunu söylemek zor ancak Aboubakar ve Larin üst üste ağır maçlar oynadı. Bugün Cenk Tosun orayı dolduracaktır." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile birlikte milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'u da ilk 11'de başladı.

OĞUZHAN GOLÜ ATINCA...

Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Oğuzhan Özyakup, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Bu golün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Oğuzhan'ın Cenk Tosun'un takıma katılmasıyla birlikte eski günlerine döneceğine dair çok sayıda paylaşımda bulundu.









BEŞİKTAŞ DA PAYLAŞMIŞTI

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı da maç öncesinde Necip Uysal, Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup'un formalarının yan yana olduğu fotoğrafı 'Yeniden bir aradalar' ifadeleriyle paylaştı'

CENK TOSUN VARKEN OĞUZHAN ÖZYAKUP NE YAPTI?

Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ile birlikte forma giydiği 2014-2018 sezonları arasında 160 maçta forma giydi ve 18 gol, 38 asistlik performan sergilemeyi başardı.

Milli oyuncu, Cenk Tosun'un Everton'a transferinden sonra ise 3 sezonda 60 maçta oynadı ve 6 gol, 10 asist üretti.

İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın, rakibini Süper Lig'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, Konyaspor maçında Ersin Destanoğlu, Welinton, De Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Aboubakar'ın yerine Utku Yuvakuran, Montero, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü. Beşiktaş, karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Cenk Tosun 11'iyle başladı

KONYASPOR'DA 3 FARKLI İSİM

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Palut, Beşiktaş maçında Jevtovic, Miya ve Kravets'in yerine Musa Çağıran, Milosevic ve Cikalleshi'yi sahaya sürdü.