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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması! "Hakaret etmedim ama kart doğruydu"

#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Sivasspor
Beşiktaşta Sergen Yalçından kırmızı kart açıklaması Hakaret etmedim ama kart doğruydu

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrasında hakem kararını değerlendirdi.

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Vodafone Park'ta Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, maçın ilk yarısında dışarıya atılan topa vurarak saha içine atarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kırmızı kartla ihraç etti.

Kırmızı kart sonrası gözler Sergen Yalçın'a verilecek cezaya çevrilirken deneyimli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" sözleriyle hakem kararının doğru olduğunu belirtti.

Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

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Beşiktaşta Sergen Yalçından kırmızı kart açıklaması Hakaret etmedim ama kart doğruydu

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Sergen Yalçın, 8 Eylül 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında "3-5 maç içinde beni atarlar." şeklinde konuşmuştu.

Sergen Yalçın, Uilenberg'in "Bazı hocalar hakeme itirazı avantaj malzemesi olarak kullanıyor. Özellikle Beşiktaş'ın hocası hakemleri baskı altına almak istiyor" sözlerine tepki göstermişti.

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#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Sivasspor