Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Can Bozdoğan, şut çektiği esnada Felix ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Siyah-beyazlı oyuncular faul beklerken mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.

TOPA VURARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakemin kararına çok sinirlendi ve kendisine gelen topa vurarak tepki gösterdi.

Bu hareketin ardından Yaşar Kemal Uğurlu da Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösterdi.

KÜFÜR İDDİASI

Sergen Yalçın'ın tepkisi esnasında da hakeme küfür ettiği iddia edildi. Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada bu yönde çok sayıda paylaşım yaparken 48 yaşındaki teknik adamın ceza alması gerektiğini savundular.

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TARAFTARLARDAN PROTESTO

Beşiktaş taraftarları, ilk yarının son düdüğünün ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Sergen Yalçın, 8 Eylül 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında "3-5 maç içinde beni atarlar." şeklinde konuşmuştu.

Sergen Yalçın, Uilenberg'in "Bazı hocalar hakeme itirazı avantaj malzemesi olarak kullanıyor. Özellikle Beşiktaş'ın hocası hakemleri baskı altına almak istiyor" sözlerine tepki göstermişti.