Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun itirafı

Cenk Tosun'un eksiği olmasına karşın 11'de yer verdiğini belirten Sergen Yalçın, "Güzel bir hava var. Sahada çok güzel. Alanyaspor'da oyunsal anlamda güçlü bir takım. İyi bir maç olacağına inanıyorum. Cenk'in biraz eksikleri var ama bugün kullanacağız. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, buna tepki vermemiz gerekiyor. Bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Mensah ve Gökhan gibi. Erzurumspor maçından sonra full kadro son periyoda gireriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

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